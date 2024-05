In occasione della Giornata mondiale della biodiversità, che cade mercoledì, il Fai promuove per oggi le Camminate nella biodiversità sull’Orto del Colle dell’Infinito a Recanati. Alle 11, accompagnati da Antonio Greco, fondatore ed esperto erborista del gruppo Herbartem, i visitatori passeggeranno alla scoperta delle proprietà e delle leggende legate alle piante officinali che troveranno lungo il percorso. Il racconto approfondirà le proprietà medicamentose delle piante e l’origine del nome "piante officinali" legato alle officine farmaceutiche ed erboristiche. Al termine della camminata, sarà realizzata una preparazione erboristica a base di rosmarino. Alle 15,30, il giardiniere dell’Orto sul Colle dell’Infinito, Francesco Cichetti, guiderà i visitatori alla scoperta degli aneddoti storici e delle peculiarità botaniche dell’orto dell’antico Monastero di Santo Stefano. Alle 16.30, infine, è previsto un incontro con Leonardo Marotta, Presidente della Condotta Loreto Val Musone di Slow Food, che parlerà di cibo, biodiversità e paesaggi, e con Marisa Cipriani dell’Azienda Agricola Cipriani di Montelupone che sarà presente in qualità di produttrice rappresentante del presidio del Carciofo di Montelupone. Al termine, una degustazione di prodotti del Presidio del Carciofo di Montelupone in collaborazione con Slow Food.