Camminate rigeneratrici

Turismo lento, amore per la natura, tanto divertimento e solidarietà sono stati gli ingredienti per il successo de Ultimo Kilometro Alta Marca trekking fest, il Festival del turismo lento che è stato organizzato a Pian dell’Elmo dall’associazione Pranzo al Sacco, ideatrice del Cammino dei Forti. Camminatori, appassionati di montagna, amanti della natura, famiglie e amici del territorio in generale si sono dati appuntamento alle pendici del San Vicino, per il festival organizzato in collaborazione con Agos Spa, società leader nel credito al consumo che "fa della sostenibilità ambientale, della vicinanza al territorio, della centralità delle persone e del rispetto nell’agire, i valori essenziali della propria mission". Tantissime le associazioni e attività produttive che hanno aderito e l’interesse dei partecipanti è stato notevole. "L’evento - spiegano gli organizzatori - è stato concepito per celebrare il viaggio lento, mettendo in risalto l’importanza di scoprire la bellezza delle destinazioni e dei percorsi attraverso il rispetto per l’ambiente e la cultura locale, assaporando senza fretta l’essenza che ogni zona racchiude. La buona riuscita del tutto è stato reso possibile grazie al sostegno e all’impegno delle associazioni locali, dei volontari, dei partner commerciali e delle autorità locali".

g. g.