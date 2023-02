Camminate sportive a Sanremo e Montecarlo con Diet Moving

L’associazione Diet Moving con i trainers Giordano Perini, Andrea Ceccotti, Genny Pezzola ed Elisabetta Bettei invitata a Sanremo e nel principato di Monaco per presentare la camminata metabolica (esercizio guidato in cuffia) e la camminata walk active con l’ausilio slim belly, sistema finalizzato al dimagrimento localizzato. Entrambe le discipline operano nel mondo del benessere e vogliono aiutare e stimolare le persone, di qualunque età, a praticare esercizio fisico quotidiano, all’aperto e in modo semplice e costante, allenando sia il corpo che la mente. "Basta veramente poco – dicono i trainers – per migliorare la salute e l’estetica".