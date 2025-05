Cammini aperti da domani a domenica sulla via Lauretana

Cammini aperti da sold out. I tre percorsi previsti di domani e domenica lungo la via Lauretana hanno registrato il tutto esaurito per i tratti da Urbisaglia all’Abbadia di Fiastra e da Muccia a Camerino. Pochi quelli ancora a disposizione per il percorso da San Firmano a Recanati. Il primo è un percorso dedicato all’inclusione tra archeologia romana e spiritualità cistercense, quello in contemporanea tra San Firmano e Recanati si delineerà tra spiritualità romanica e paesaggi leopardiani. Escursione simbolo della sostenibilità ambientale e dell’identità appenninica sarà invece quella tra Muccia e Camerino domenica. Nel percorso di domenica sarà anche possibile apprezzare la chiesa di Santa Maria delle Grazie in località Le Mosse a Camerino, dove alle 17.30 sarà inaugurata la mostra "Il dono". Un’esposizione promossa nell’anno del Giubileo della Speranza.