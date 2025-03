"Cammini aperti", la grande occasione della Via Lauretana

La Via Lauretana è stata in evidenza a Milano nell’ambito di "Fa’ la cosa giusta". Alla presentazione hanno preso parte tra gli altri Simone Longh e Renato Poletti, del tavolo di concertazione per il "Recupero e la valorizzazione della Via Lauretana". Non poteva esserci cornice migliore per il lancio della seconda edizione di "Cammini Aperti", progetto coordinato dalla Regione Umbria che valorizza il tratto della via Lauretana attualmente percorribile tra Assisi e Loreto, in attesa che anche quello storico tra Assisi e Roma, attraverso Foligno, Spoleto, Terni, Narni, Civita Castellana, Rignano Flaminio e Castelnuovo di Porto sia reso finalmente fruibile.

Un appuntamento speciale ispirato al Giubileo che avrà luogo il 10 e 11 maggio, oltre che in Umbria e nelle Marche, anche in Emilia Romagna, Lazio e Toscana: nell’ambito degli eventi di Cammini aperti illustrati a MIlano, lungo la via Lauretana saranno previste tre escursioni, da Muccia a Camerino, da Urbisaglia all’Abbadia di Fiastra e da San Firmano a Recanati. Longhi ha sottolineato che "Cammini Aperti sarà un’occasione unica per valorizzare a livello nazionale la Via Lauretana, recentemente inserita tra i sette cammini giubilari". Poletti, invece, ha sottolineato che "stiamo compiendo uno sforzo significativo per definire il tracciato completo fino a Roma".