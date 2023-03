"Cammini lauretani, valorizzare le aree naturalistiche del territorio"

"Valorizzare le aree naturalistiche e i beni architettonici del territorio con i Cammini lauretani". È la proposta del comitato Voce Libera Montecassiano all’amministrazione comunale che, a dicembre, ha approvato la variante al progetto del tracciato del percorso.

"Si tratta di un progetto che nel nostro territorio prevede il passaggio dei viandanti in strade vicinali o private. Fin qui tutto bene, se non che in alcune zone il percorso indicato attraversa, anche in maniera poco consona, fondi privati tagliandoli in due porzioni. Già in precedenza avevamo espresso perplessità su alcune scelte progettuali, su alcuni dei tragitti individuati. Ad esempio, il tratto dal ponte sul Vallato alla strada per il ristorante Le criniere divide alcuni terreni agricoli. L’itinerario lungo via Nazionale e sulla strada per Madonna del Monte in gran parte non ha marciapiede ed è ad alto traffico veicolare. L’impegno profuso dal nostro responsabile tecnico è finalizzato a individuare un percorso alternativo senza causare inopportuni passaggi nei terreni coltivabili e quindi degno di interesse e considerazione. In particolare, dal ponte sul Vallato si dovrebbe passare a lato dell’argine e a monte dello stesso arrivando in via del Molino; da via Torquato Tasso, in zona Sambucheto, si potrebbe arrivare direttamente sulla strada per Madonna del Monte. Infine, proposta ambiziosa che prevede la realizzazione di una passerella sul Potenza per utilizzare la viabilità della centrale idroelettrica: infatti il nostro progetto prevede di valorizzare e ripristinare anche due siti che fanno parte del nostro patrimonio architettonico, cioè il mulino Serpilli in zona Piane di Potenza e la centrale idroelettrica di Sambucheto, quest’ultima luogo molto frequentato in primavera ed estate dai residenti della frazione. Tutto ciò per far conoscere al meglio il nostro territorio che merita, senza alcun dubbio, una visibilità turistica maggiore".

Paola Pagnanelli