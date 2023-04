"Camminiamo Insieme" pesca di beneficenza da sabato a martedì

Sostenere l’associazione "Camminiamo Insieme" e le sue attività, e ciò lo si potrà fare con la pesca di beneficenza in programma, nel weekend, a Porto Recanati. L’iniziativa partirà sabato e si concluderà martedì, con orario dalle 9.30 alle 19.30, all’interno della palestra dell’ex scuola Diaz, ed è stata resa possibile grazie alle donazioni di cittadini e alcune imprese locali. Non a caso, "Camminiamo Insieme" offre da molti anni un aiuto in città ad anziani, disabili e persone che vivono situazioni di bisogno sociale e sanitario. Nel 2022 ha effettuato un servizio di trasporto socio-assistenziale verso le strutture ospedaliere e centri medico-specialistici regionali, con oltre 300 corse di accompagnamento. La pesca prevede l’estrazione di una serie di premi numerati, che vengono messi in palio. Tutti i premi, a prescindere dal valore, potranno essere offerti con l’acquisto di un biglietto al costo fisso di due euro per una singola estrazione. Le vincite riguardano oggettistica per casa-cucina, accessori personali uomo - donna, maglieria e giocattoli. "Puoi contare su un aiuto volontario in più per le tue difficoltà quotidiane. Piccoli passi per un cammino più facile", è lo slogan dell’iniziativa, organizzata da "Camminiamo Insieme".