Cammino dei Cappuccini. Incontro a Sarnano sull’itinerario dei frati

Prosegue il ciclo di appuntamenti sul Cammino dei Cappuccini. Lunedì alle 17.30 sarà la volta di Sarnano, nella sala congressi in via Costa. Nato nel 2019 per iniziativa della Provincia Picena dei frati minori cappuccini e avviato nel 2021, è l’unico itinerario in Italia promosso e gestito da un ordine religioso. Si sviluppa in 17 tappe e attraversa cinque province e 27 Comuni dell’entroterra marchigiano. Grazie a due finanziamenti, del ministero del turismo e della Regione, il Cammino ha l’opportunità di crescere: previsti una nuova segnaletica, l’aggiornamento del sito internet, un percorso digitale e contenuti audio e video anche in Lis, strumenti di primo soccorso come i defibrillatori lungo il tragitto, oltre a interventi di promozione, influencer tour e pacchetti turistici integrati. Ideatore del progetto è fra Sergio Lorenzini.