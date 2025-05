"Cammino della memoria", passeggiata storica con studenti e Anpi

È previsto per domani a Potenza Picena un pomeriggio all’insegna della memoria, dell’impegno civile e della consapevolezza storica. Gli alunni della scuola media Da Vinci, parte dell’istituto comprensivo Giacomo Leopardi, presenteranno infatti "Il cammino della memoria", un’iniziativa che invita tutti a ripercorrere i luoghi simbolo della Resistenza locale, per non dimenticare fatti e persone di quei momenti tragici della storia italiana.

L’appuntamento è promosso in collaborazione con l’Anpi sezione "Scipioni e Cutini" di Potenza Picena, che ha ideato anni fa questo percorso storico, e prevede un tragitto a tappe lungo le vie del centro storico, con partenza dall’auditorium Scarfiotti (ex chiesa di Sant’Agostino) e arrivo alla chiesa di Santa Caterina. Durante il cammino, che durerà per circa due ore, i partecipanti avranno l’occasione di conoscere storie e figure che hanno segnato la lotta per la libertà durante il periodo della Seconda guerra mondiale.

Il percorso in programma domani sarà guidato e strutturato in gruppi di 20 persone, con turni scaglionati e partenze ogni mezz’ora, tra le 15 e le 17. La partecipazione all’iniziativa è gratuita, ma è richiesta la prenotazione da effettuare online oppure chiamando al numero telefonico 328.7614600.

Alle 19.30 poi si terrà un momento conclusivo all’interno dell’auditorium Scarfiotti, allo scopo di suggellare un’esperienza educativa che rappresenta anche un atto di cittadinanza attiva. Gli organizzatori invitano tutti a partecipare all’iniziativa: "Camminare nella memoria, oggi più che mai, è un gesto necessario per guardare al futuro con consapevolezza".