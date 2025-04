Cammino dell’Anpi per Silvano Bracaccini

Nel pomeriggio del 26 aprile, cantando "Bella ciao" in coro, si è svolto il cammino della memoria dell’Anpi di Montefano, sui luoghi del partigiano Silvano Bracaccini, morto in combattimento a Capo di Rio di Cingoli, il 26 aprile del 1944.

La presenza dei nipoti e delle rispettive famiglie ha reso ancora più emozionante il cammino che ha toccato i luoghi dove Silvano Bracaccini e gli altri partigiani caddero. Tanta gente di ogni età era presente per accompagnare la presidente, Nunzia Coppari, a deporre garofani rossi sui cippi che ricordano il sacrificio del giovane partigiano montefanese.

Da Avenale a Capo di Rio, poi davanti alla piccola croce in ferro che ricorda il luogo dove cadde, è stata raccontata la sua storia e quella dei suoi compagni nei giorni pericolosi trascorsi in montagna dal ventenne Silvano Bracaccini.

Da parte dell’Anpi di Montefano, che un anno fa ha intitolato la propria sezione a Silvano Bracaccini, l’iniziativa è stata occasione per rinnovare l’impegno a mantenere alto il ricordo del sacrificio di molti in quei terribili mesi e operare per la libertà e la giustizia sociale.