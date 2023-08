Cammino jazz nelle terre del terremoto a Camerino: solidarietà, musica e cultura

Torna il "Cammino solidale del jazz per le terre del sisma", l’appuntamento di trekking, musica, cultura e solidarietà sul territorio colpito dal terremoto organizzata da I-Jazz, Musicamdo Jazz, Fara Music, con i Comuni di Camerino, Norcia, Amatrice, l’Università di Camerino, la Contram e la Pro Loco di Camerino. Si parte venerdì, alle 16.30, dalla chiesa del seminario di Camerino con un trekking urbano che percorrerà a suon di musica il centro storico della città toccando il Museo Venanzina Pennesi, il teatro Marchetti aperto per l’occasione prima del restauro, piazza Mazzini e la Rocca Borgesca. Ospiti musicali saranno il contrabbassista Jacopo Ferrazza, il clarinettista Vincenzo Correnti, il duo fisarmonica e voce di Giacomo Rotatori e Sara Jane Ghiotti la Band Winos. Sabato appuntamento in Umbria, con partenza alle 15 dalla piazzetta di Castelluccio, per passare nella valle di Canatra. Alle 18 si entrerà nella zona rossa di Castelluccio dove, ad attendere i viandanti ci sarà il concerto di Stefano Coppari alla chitarra e di Samuele Garofoli al flicorno con il progetto "Around Chet" dedicato al trombettista Chet Baker. Prenotazione obbligatoria alla Pro Loco di Camerino: 0737.632534 o 345.8855294. L’appuntamento è gratuito.