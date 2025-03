E' iniziato il cammino della solidarietà di Luigi Farroni: a piedi fino a Fatima

Ripe San Ginesio, 26 marzo 2025 - Ieri mattina, dopo la benedizione del vescovo Fabio Dal Cin davanti alla basilica della Santa Casa di Loreto, è partito ufficialmente il cammino di solidarietà del pensionato 67enne (68 anni a luglio) Luigi Farroni di Ripe San Ginesio, volontario dell’organizzazione umanitaria “Mary’s Meals”, “I pasti di Maria”. Percorrerà 3500-4000 chilometri, fino a Fatima, a piedi da solo, per una raccolta fondi con l’obiettivo di fornire un pasto quotidiano a scuola ai bambini di alcuni dei Paesi più poveri al mondo. Con soli 22 euro si può coprire l’intero anno scolastico di un bambino: ogni singolo pasto costa circa 11 centesimi.

Farroni dovrebbe arrivare al traguardo a fine luglio, attraversando Italia, Francia, Spagna e Portogallo; girerà con un carretto sormontato da una grande tazza, simbolo di “Mary’s Meals”, con su scritto: “Aiutaci a raggiungere e sfamare ogni giorno 3 milioni di bambini”, oltre al link, al qr code e a tutte le informazioni utili per effettuare una libera donazione.

Alla partenza è stato accompagnato dal fratello Francesco e dal figlio Nicola. Ha messo il primo timbro della credenziale del Cammino di Santiago, il libretto del pellegrino, perché passerà anche di lì. Dopo la prima tappa Loreto – Tolentino, oggi sarà la volta di Tolentino – Camerino, dei luoghi del sisma, mentre venerdì sarà ad Assisi. “Sto alla parola del vescovo – commenta Farroni -, che mi ha detto: “Ci vediamo qua al ritorno”. Farà degli aggiornamenti quotidiani online, qualora qualcuno volesse percorrere una tappa con lui. “Ho deciso di dare vita a questo progetto perché mi sono chiesto: “Cosa posso fare di più?” – conclude -. A spingermi sono fede, speranza e carità. So che non sono solo. Mi affido alla Sacra Famiglia”. Per questo ha scelto di partire il giorno dell’Annunciazione, il 25 marzo.

“Non c’è amore più grande di quello che si dona gratuitamente – conclude Farroni -. Nel 1981, quando avevo 23 anni, presi un biglietto di sola andata per il Sud America; sarei dovuto diventare un missionario laico in Paraguay. Lì invece conobbi quella che sarebbe diventata mia moglie. A distanza di anni, il Signore mi ha fatto questo dono: farmi sentire di nuovo in missione”. Per info www.marysmeals.it.