Mercati di Campagna Amica in festa per la vendemmia. Una giornata, quella di ieri, dedicata al vino tra assaggi, aneddoti, curiosità e la possibilità per i visitatori di farsi raccontare il vino direttamente dai produttori, dal campo alla cantina e fino al bicchiere. Tante iniziative nei mercati coperti di Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli.