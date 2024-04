Campagna di prevenzione oncologica e cardiologica

Si rinnova lo screening per la prevenzione oncologica e cardiologica, istituito in via sperimentale nel 2021 in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell’Inps. È stato pubblicato l’avviso di accreditamento screening 2024, rivolto a tutte le strutture che operino in campo sanitario (centri medici, ambulatori polispecialistici, laboratori analisi) e siano provviste delle strumentazioni e del personale medico specializzato per l’espletamento, all’interno della propria struttura, delle tipologie di screening previste. La domanda di accreditamento potrà essere presentata dalle 12 dell’8 aprile sino alle 12 del 7 maggio. Nelle strutture accreditate sarà possibile eseguire gli screening per i quali l’Inps, per effetto di apposito bando, metterà a disposizione contributi sotto forma di voucher dotato di QR Code stampabile o scaricabile su dispositivi elettronici. Il bando, che sarà pubblicato dopo l’avviso, è rivolto agli iscritti/e alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali rientranti nella fascia di età compresa tra i 40 e i 67 anni.

