Campagna elettorale: al centro ztl e viabilità

La viabilità al centro della campagna elettorale: Recanati non ha mai risolto il problema di conciliare la sicurezza con le esigenze commerciali e la fruibilità da parte dei cittadini del centro storico e delle varie strutture attrezzate come campo sportivo e palazzetto dello sport. L’imprenditore Emanuele Pepa, candidato sindaco per il centrodestra, si dice pronto alla sfida con alcune proposte che ritiene possano essere risolutive per alcune problematiche ad iniziare dalla radicale revisione della zona a traffico limitato senza orari differenziati e limitata ai soli giorni festivi e alle ore notturne per renderla meno penalizzante per residenti e operatori commerciali. Poi la creazione di un nuovo accesso al campo sportivo e alla futura scuola Beniamino Gigli che dovrà sorgere in via Cesare Battisti. Nella zona stadio, a tutela dei residenti, verrà creata una viabilità alternativa che preveda la realizzazione di una nuova bretella per tagliare fuori dal centro gran parte del traffico partendo dal palazzetto dello sport per arrivare a Spaccio Fuselli. Inoltre s’impegna nel potenziamento del trasporto urbano da Montefiore a Palazzo Bello. Altro progetto in programma la realizzazione della rampa attrezzata – di cui si parla da tempo – della scalinata Broglio d’Ajano che colleghi agevolmente il parcheggio del Centro Città al centro storico. L’aspetto più innovativo, che ha già fatto issare le antenne all’attuale amministrazione a guida Bravi, è quella di "rendere Piazza Leopardi il salotto della città con la creazione di un arredo consono e l’istallazione di dehors" utilizzabile anche nel periodo invernale. "La mia idea, che gli altri hanno condiviso – spiega il geometra Alfredo Mancinelli, candidato nella lista In Comune a sostegno di Pepa –, è quella di porre a servizio delle strutture oggi presenti in piazza, bar in particolare, dei dehors, chiusi e riscaldati autonomamente, con la formazione di pedane confinanti con gli esercizi commerciali e non, come sono oggi, con i tavolini in mezzo alla piazza divisi dai rispettivi bar dalla sede stradale dove passano le auto". Sarà da rivedere anche la viabilità con le auto che, potranno transitare dietro la torre, di fianco al monumento a Giacomo Leopardi, per uscire davanti la Chiesa di San Domenico.

Asterio Tubaldi