Campagna informativa sull’endometriosi

Sbocciano a Piediripa i "Fiori della Consapevolezza", l’iniziativa ideata dall’Ape (Associazione Progetto Endometriosi), per fare informazione su una malattia che colpisce circa tre milioni di donne in Italia. In occasione del mese della consapevolezza sull’endometriosi, le volontarie Ape allestiranno tavoli informativi, in cui trovare i fiori da portare a casa: un vaso con una gerbera rosa già sbocciata e accanto i semi del girasole, con le istruzioni su come coltivarlo, metafora della necessità di prendersi cura della propria salute. La forza del girasole e la delicatezza della gerbera sono, infatti, il simbolo di questa campagna a sostegno delle donne. Domani sarà possibile trovare le volontarie al centro commerciale Val di Chienti. "L’endometriosi è una malattia che colpisce in Italia il 10% della popolazione femminile in età fertile – spiegano gli organizzatori –. L’Ape è una realtà nazionale che da 18 anni opera nella consapevolezza che l’informazione sia l’unica prevenzione possibile".