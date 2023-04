Campagna per la donazione organi "Metti il tuo sì sulla carta d’identità"

Anche il Comune di Macerata ha dato la sua convinta adesione alla 26ª Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti, celebrata ieri, ed ha aderito alla campagna di sensibilizzazione "Dichiara il tuo Sì in Comune", indirizzata ai cittadini che devono esprimere il consenso per la donazione di organi, promossa da Anci Marche in collaborazione con il Centro nazionale trapianti e il Ministero della Salute. "Al momento del rinnovo della carta d’identità, i maceratesi possono dichiarare la loro volontà alla donazione degli organi; un gesto fondamentale per salvare vite umane – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli -. Gli uffici comunali preposti, al momento del rinnovo, forniranno ai cittadini tutte le informazioni necessarie per aderire alla campagna di sensibilizzazione". "In base alle stime degli uffici comunali, circa il 70% di chi rinnova, o fa per la prima volta, la carta d’identità a Macerata dà il proprio assenso alla donazione; un dato di rilievo sul quale, comunque, dobbiamo continuare a lavorare – ha aggiunto l’assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro -. Dare il proprio consenso alla donazione degli organi è un gesto di grande sensibilità e altruismo".

Anche l’Amministrazione comunale di Treia ha espresso la sua adesione alla campagna informativa e divulgativa indetta per promuovere la dichiarazione di volontà sulla donazione nel momento del rinnovo della carta d’identità.