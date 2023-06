Campagna per l'eliminazione del virus HCV, screening gratuito per tutti nati tra il 1969 e il 1989

Partirà da luglio, ed entro la metà del mese sarà stata attivata in tutte le Aziende Sanitarie Territoriali, la campagna per l’eliminazione del virus HCV, responsabile dell’epatite C. Lo screening gratuito è rivolto a tutte le persone nate dal 1969 al 1989 e rappresenta la seconda fase della campagna, che segue quella, sviluppata lo scorso anno, rivolta agli utenti dei Servizi per le Dipendenze (SerT) e ai detenuti in carcere. "Si tratta di un semplice esame del sangue – dichiara l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini -. Un’opportunità per la salute, che non deve essere sprecata". Le persone della fascia d’età interessata riceveranno una lettera con tutte le informazioni e con l’appuntamento proposto.