Campagna "Sole amico" nella scuola Sant’Agostino. La lezione del dermatologo contro le scottature

Educare i più piccoli a una corretta esposizione solare per prevenire rischi e patologie della pelle: con questo obiettivo si è svolto il tradizionale incontro formativo "Sole Amico", organizzato dal Comune di Civitanova con il dermatologo dottor Gino Mattutini e la Capitaneria di porto. Protagonisti circa 50 alunni delle classi prima e seconda dell’istituto comprensivo Sant’Agostino del plesso Ungaretti. "Con questa campagna vogliamo trasmettere ai più giovani il valore della prevenzione, perché la salute comincia dai piccoli gesti quotidiani" ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica. Presenti anche il consigliere comunale Piero Croia e la comandante della capitaneria Chiara Boncompagni, che ha fornito ai bambini preziosi consigli su come vivere il mare in modo sicuro e responsabile.

Il dottor Mattutini, ideatore del progetto "Sole Amico", ha illustrato in modo chiaro e coinvolgente i principali effetti dell’esposizione solare sulla pelle. Ha spiegato i diversi fototipi, ha parlato delle conseguenze delle bruciature e delle scottature e delle protezioni più corrette.