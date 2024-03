Campagnoli tratta i problemi adolescenziali

Cingolano per nascita e anconetano d’adozione, insegnante nei licei, Nicola Campagnoli (nella foto) sarà domani a Cingoli per tenere due interessanti incontri, organizzati dai docenti nel plesso dell’istituto comprensivo Mestica incentrati sulla scuola e sulle problematiche giovanili. Al mattino Campagnoli, scrittore di vari saggi e libri, l’ultimo dei quali ("Tre mesi di vacanza e il posto fisso") sta ottenendo un lusinghiero successo, intratterrà i frequentanti delle classi di terza media con una conferenza su "I promessi sposi". Poi nel pomeriggio, alle 18, Campagnoli, riferendosi a "Tre mesi di vacanza e il posto fisso", dialogherà con genitori, educatori, catechisti e adulti a contatto col mondo dei più giovani. "Sarà l’occasione – ha puntualizzato Campagnoli – per una conversazione sui disagi e sui problemi adolescenziali, per un confronto fra la scuola, le famiglie e gli educatori".