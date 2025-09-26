"Campanilismi e rivalità interne a discapito della frazione costiera"

Sul servizio di facilitazione digitale non si può parlare di equità, se vengono dedicate a quel progetto 20 ore mensili per 4mila abitanti e altrettante ore per 10mila abitanti. Questo squilibrio richiede spiegazioni.

In questo modo il comitato cittadino per Porto Potenza, presieduto da Pierpaolo Pierucci, ribatte al sindaco Noemi Tartabini. Nei giorni scorsi il gruppo di cittadini si era detto scontento perché, dopo l’apertura di un punto di facilitazione digitale a Porto Potenza, la giunta aveva in seguito attivato un secondo ufficio a Potenza Picena, un centro decisamente meno popoloso rispetto alla frazione costiera. "Il problema principale di questo Comune non è solo l’incuria o la sciatteria, ma il persistere del campanilismo – dichiara il comitato cittadino –, che da sempre genera rivalità interne e diseguaglianza. È un dato oggettivo che i cittadini di Porto Potenza dispongano di un accesso molto limitato ai servizi essenziali, con conseguente squilibrio rispetto ad altre zone del Comune. Come comitato, sollecitiamo la sua amministrazione ad assicurare a tutti i cittadini tre perni fondamentali: accesso ai servizi, socialità e sicurezza, su basi eque e proporzionate, riconoscendo che Porto Potenza rappresenta oggi la parte numericamente più consistente e il centro vitale del territorio comunale. Ciò implica anche la definizione di criteri trasparenti sull’impiego e la destinazione delle risorse economiche".

Non manca poi un riferimento polemico al sindaco Tartabini, che aveva tacciato Pierucci di "autodichiararsi presidente di un comitato di cui non si conoscono direttivo e membri". "Siamo regolarmente costituiti secondo le norme dello Stato – conclude il comitato –. L’atto costitutivo e lo statuto sono stati inviati agli uffici comunali tramite pec, a seguito di una loro specifica richiesta, poco dopo la costituzione".

Giorgio Giannaccini