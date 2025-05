Camper a fuoco nella notte. C'è l'ipotesi del dolo

Tolentino, 16 maggio 2025 – Paura ieri notte in piazza Don Bosco a Tolentino, in pieno centro storico, per un camper andato a fuoco. Il mezzo era parcheggiato nel cortile della casa disabitata che si trova vicino alla scuola (il plesso Don Bosco, chiuso, non più frequentato dagli studenti perché dovrà essere oggetto di lavori post-sisma). Secondo le ricostruzioni, ad un certo punto, due ragazzi avrebbero visto un uomo incappucciato varcare il cancello ed entrare nel cortile. Pochi secondi dopo è scoppiato l’incendio. I due hanno chiesto all’uomo di fermarsi ma lui sarebbe fuggito di corsa facendo perdere le proprie tracce. Sono stati i due testimoni a dare l’allarme e a chiamare aiuto. L’ipotesi è che si tratti di un atto doloso. Sono scattate subito le indagini. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino per spegnere le fiamme. L’operazione, che ha visto anche il supporto della squadra di Macerata, è durata circa un’ora e mezza. Il rogo è stato spento tempestivamente, poi c’è stata la messa in sicurezza dell’area. All’interno, come ogni camper, c’era una bombola di gpl; per cui era necessario agire con rapidità, anche per evitare che le fiamme si propagassero alla casa vicino e alle piante. Il camper, di proprietà di un tolentinate, è andato distrutto. Ma, a parte qualche ramo, non ci sono stati altri danni e nessuno è rimasto ferito. Diversi residenti sono scesi in strada, allertati da sirene e fumo. Sul posto non è stato trovato un innesco, né acceleranti o taniche. Però chi ha agito potrebbe aver portato via con sé ciò che è stato usato per appiccare il fuoco. I due ragazzini, pur essendo buio, avrebbero visto che l’uomo incappucciato teneva qualcosa in mano. Ad ogni modo, il loro contributo è stato determinante perché si sono accorti subito dell’incendio, iniziato prima piano ma poi divampato violentemente. Sul posto, oltre ai pompieri, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile per effettuare i rilievi e cercare di fare luce sulla dinamica. In via precauzionale è intervenuta anche l’ambulanza, ma fortunatamente non c’è stato bisogno né per le persone presenti né per i vigili del fuoco intervenuti. Le indagini sono in corso. Il camper era datato ma tenuto e sistemato bene, quindi oltre al danno economico c’è anche quello affettivo.