Camper di nomadi, scatta lo sgombero

Tornano i nomadi nella zona commerciale di Santa Maria Apparente, scatta subito lo sgombero dopo il malcontento dei negozianti. Erano anche stati segnalati dei furti di portafogli nelle varie attività commerciali nella zona. L’assessore alla sicurezza e al decoro urbano, Giuseppe Cognigni, sottolinea: "C’è un regolamento di polizia urbana e gli agenti della polizia municipale sono subito intervenuti per allontanare tre camper. Ringrazio il nuovo dirigente Cristian Lupidi che ha subito inviato diverse pattuglie nella zona per effettuare lo sgombero".

L’operazione, che ha visto impegnati gli agenti della polizia municipale, è scattata nella mattinata di ieri, dopo che era stata segnalata la presenza di alcune carovane di nomadi, con bambini al seguito, che campeggiavano nell’area parcheggio tra il Globo e l’Eco Mercatone, nei pressi di piazza Nassiriya, nella zona commerciale di Santa Maria Apparente. "Ultimamente è stata segnalata la presenza di camper di rom, diverse famiglie con bambini che hanno lasciato sporcizia e rifiuti – ha spiegato l’assessore Giuseppe Cognigni, al termine dell’operazione eseguita dagli agenti della polizia municipale –. In quell’area, come in altre delle città, da regolamento di polizia urbana, non è permessa la sosta e così i tre camper, con due famiglie rom, sono stati fatti allontanare. I nomadi sono stati invitati a ripulire la sporcizia che avevano lasciato in strada. Sulla base del regolamento sono scattate le sanzioni. I proprietari dei mezzi non potranno fare ritorno per quarantotto ore, altrimenti scatterà un’altra sanzione amministrativa e la rimozione dei carovan. Massima rigidità: c’è un regolamento che deve essere rispettato".

Le persone che erano presenti al momento dei controlli sono state tutte identificate. Tra di loro, come si diceva, c’erano anche alcuni bambini. Da giorni i commercianti e chi è solito frequentare quella zona per lavoro lamentavano la presenza delle carovane di nomadi. Abbandonati ai lati del parcheggio sono stati rinvenuti le carcasse di un passeggino e di una bicicletta, vestiti sporchi, lattine, sacchetti di carta e di plastica e vari altri rifiuti.