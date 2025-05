Camper in fiamme, c’è la pista del dolo

C’è l’ipotesi del dolo sull’incendio che ha distrutto un camper giovedì sera. Erano circa le 23 quando i pompieri sono intervenuti in piazza Don Bosco, in centro storico. Il mezzo era parcheggiato nel cortile di una casa che attualmente non è abitata, perché a fine mese devono iniziare i lavori post-sisma. A dare l’allarme sono stati due ragazzi, minorenni, che si trovavano nelle vicinanze. Secondo le ricostruzioni, questi avrebbero visto un uomo incappucciato varcare il cancello ed entrare nel cortile. Pochi secondi dopo è scoppiato l’incendio. I due gli hanno chiesto di fermarsi, ma lui sarebbe fuggito di corsa facendo perdere le proprie tracce. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento locale. All’interno del camper c’era una bombola di gpl, e davanti all’abitazione la cabina del metano; per questo è stato necessario agire tempestivamente, anche per evitare che le fiamme si propagassero alle piante. L’operazione, che ha visto il supporto della squadra dei pompieri di Macerata, è durata circa un’ora e mezza. Le fiamme sono state spente subito, poi c’è stata la messa in sicurezza dell’area e sono partite le prime indagini. Sul posto non è stato trovato un innesco, né sostanze acceleranti o taniche. Però chi ha agito potrebbe aver portato via con sé ciò che aveva usato per appiccare il fuoco. I due testimoni, pur essendo buio, avrebbero visto che l’uomo incappucciato teneva qualcosa in mano.

Il camper è andato distrutto. Non ci sono stati altri danni e nessuno è rimasto ferito. Diversi i residenti accorsi sul posto per vedere cosa fosse successo, allarmati da fiamme e sirene. Sul posto i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Tolentino, per effettuare i rilievi e cercare di fare luce sulla dinamica. In via precauzionale è intervenuta anche l’ambulanza, ma per fortuna non c’è stato bisogno né per le persone presenti né per i vigili del fuoco intervenuti. Le indagini ora sono in corso per capire se si sia trattato davvero di un atto doloso e risalire al responsabile.

Ieri pomeriggio il proprietario del camper, un tolentinate, è andato a sporgere denuncia dai carabinieri. La sua famiglia sta cercando di sapere se le telecamere di qualche privato abbiano ripreso la scena. "Non ho la minima idea di chi possa essere stato – afferma il proprietario del camper – e soprattutto non riesco a comprendere il motivo di un simile gesto. Perché? Non ho problemi con nessuno, non ho debiti né nemici, non ho litigato con nessuno, sono in buoni rapporti con tutti. Quindi non ho sospetti. È la prima volta che mi capita una cosa del genere. Il camper era parcheggiato nel nostro giardino, all’interno della nostra proprietà, quindi non poteva dare fastidio. Sono demoralizzato e molto dispiaciuto".

Lucia Gentili