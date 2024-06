Camper si ribalta in A14, paura per una coppia

Un camper con dentro marito e moglie si è ribaltato in autostrada, all’altezza di Potenza Picena, dopo essersi scontrato con un’auto. Entrambi i coniugi sono stati soccorsi dal 118 e portati all’ospedale di Civitanova. L’incidente è successo ieri mattina, intorno alle 11, lungo l’A14. Stando a una prima ricostruzione, a quell’ora il camper stava viaggiando in direzione nord ed era condotto dall’uomo. Ma a un certo punto, per cause in corso di accertamento, si è verificato l’urto con l’altro mezzo. Così il camper si è rovesciato lateralmente sulla carreggiata. Sono accorsi gli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza, i vigili del fuoco di Civitanova e la polizia autostradale di Porto San Giorgio per i rilievi di rito. In breve, il personale sanitario ha prestato le prime cure del caso a marito e moglie, rimasti lievemente feriti. Successivamente, tutti e due sono stati portati per accertamenti al pronto soccorso di Civitanova. A causa dello scontro, il traffico è rimasto per un po’ di tempo bloccato con una lunga coda di mezzi.