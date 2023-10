Camperisti al top. Ecco la Bandiera gialla

Dopo l’arancione, Morrovalle si prepara a tingersi di giallo. La città ha infatti ottenuto un altro riconoscimento in ambito turistico, ovvero la Bandiera gialla, il certificato di qualità istituito da Act Italia (Associazione campeggiatori turistici d’Italia) destinato alle località che si distinguono per investire in accoglienza e servizi a favore del "turismo del movimento". In quest’ottica il Comune aveva avanzato la sua candidatura a giugno e nei giorni scorsi è arrivata da Roma la conferma dell’assegnazione del vessillo. Determinante è stato il recente taglio del nastro dell’area sosta camper in viale Cesare Battisti.

"Siamo onorati e felici, è un riconoscimento che celebra il nostro impegno nell’offrire accoglienza e servizi di qualità nel settore del turismo del movimento – ha affermato l’assessore al turismo, Desireé Lupi – questo riconoscimento non è solo un simbolo del nostro duro lavoro, ma anche della genuina ospitalità e delle bellezze naturali e culturali che il nostro borgo ha da offrire. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questo traguardo possibile e ai nostri cittadini, veri e propri "custodi" delle nostre tradizioni e del territorio. Continueremo a lavorare con dedizione per valorizzare le ricchezze di Morrovalle, assicurandoci che sia sempre un luogo accogliente e affascinante per i visitatori". Il presidente nazionale di Act Italia, Guido Chiari, ha inviato nei giorni scorsi una lettera per confermare l’ingresso nel circuito, che comprende 93 Comuni in tutta Italia, 19 nelle Marche, la regione con il maggior numero di Bandiere gialle. "I Comuni Bandiera gialla saranno inseriti in circuiti di eccellenza a reciproco vantaggio di ospiti e ospitanti – scrive Chiari – nei prossimi mesi cercheremo di creare un evento che avvalori l’entrata nel circuito. Riconoscere nel turismo un’economia trainante significa avere il coraggio di riservare importanti risorse a un progetto unitario che caratterizzi tutto ciò che il nostro territorio può offrire in termini di natura, ospitalità, cultura e sport. È un processo che deve coinvolgere tutti, dalle amministrazioni agli operatori turistici, dai commercianti fino al cittadino".

Diego Pierluigi