"Campi da basket e beach volley nel cortile Diaz"

Realizzare un campo da basket e uno da beach volley dentro al cortile Diaz di Porto Recanati. È questa la proposta che ha lanciato sui social network l’ex assessore al commercio, Attilio Fiaschetti.

"Mentre l’amministrazione comunale del sindaco Andrea Michelini si appresta a spendere più di un milione di euro, di cui se non erro 800mila tramite mutuo, per realizzare il manto sintetico del campo sportivo, ecco un’idea che mi è arrivata – ha scritto Fiaschetti sulla sua pagina Facebook –. All’interno del complesso della scuola Diaz, che di solito è utilizzato per qualche sagra o per qualche festa tra giovani, si potrebbero realizzare un campo da basket e uno da beach volley".

Proprio Fiaschetti sottolinea ancora: "Nel cortile Diaz ci sono ampi spazi che non pregiudicano eventuali e diversi suoi utilizzi nel periodo estivo per manifestazioni culinarie. Inoltre non ci sarebbe neanche il problema di chi non rispetta gli orari da gioco – riprende l’ex amministratore portorecanatese –, visto che di norma l’accesso a quel piazzale è garantito da coloro che giornalmente aprono e chiudono la vicina biblioteca Moroni. Per me sarebbe un’ottima idea per i giovani, tra l’altro a un costo bassissimo".