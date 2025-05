"Campi da padel, che fine ha fatto il progetto?"

La Lode Srl, società di Civitanova capeggiata da campioni della pallavolo come Osmany Juantorena e Lucia Bosetti, torna a chiedere spiegazioni al consiglio comunale di Civitanova in merito al progetto dei campi da padel e pallavolo a Santa Maria Apparente. Un’idea che già 4 anni fa ha portato all’acquisto di un terreno che, da Piano regolatore, è destinato a uso sportivo. Lo scorso luglio il progetto è stato contestato in consiglio per l’impatto che la volumetria avrà visivamente e sono volate accuse di speculazione, uno stop dopo che l’iter burocratico aveva invece superato i pareri dei vari tecnici, tra cui quelli preposti alla valutazione dell’impatto ambientale e alla tutela del territorio.

"Il punto – scrive ora la società di cui fanno parte anche Elia Corradini e Daniele De Santis – viene portato in consiglio per approvazione l’8 luglio 2024 per poi essere rimandato, dopo remore dell’opposizione e la misteriosa fuga di alcuni consiglieri della maggioranza dall’aula. In seguito veniamo informati che qualche esponente della maggioranza si sarebbe opposto poiché avrebbe voluto modificare ulteriormente il progetto, per dare un contentino all’opinione pubblica mettendo la propria firma e bella faccia in mostra. Così è passato un altro anno senza che l’argomento sia più stato portato in consiglio, nonostante le diverse pec inviate dalla società sollecitando il rispetto della legge che prevede che il punto venga ridiscusso al primo consiglio utile.

Nel frattempo, buona parte dei soci della Lode ha organizzato (per la prossima estate) un camp di pallavolo giovanile a Sarnano con allenatori e ospiti internazionali, che sta riscuotendo grande successo. Il Comune di Sarnano si è dimostrato molto più attento e lungimirante rispetto a quello di Civitanova, riguardo alle tematiche di sport e ragazzi: avessimo avuto il nostro impianto, magari il camp si sarebbe potuto organizzare qui. Confidiamo che tutto si concluda per il meglio senza dover procedere, nostro malgrado, a ulteriori azioni legali nei confronti di un Comune che – concludono con una frecciatina – pare ne abbia già a sufficienza".

Andrea Scoppa