Campi da padel, Civitasvolta bocciata dal Tar: "Contestazione da fare prima"

Campi da padel sulla spiaggia sud, il Tar giudica inammissibile il ricorso presentato da Civitasvolta nei confronti di Surf Club Civitanova, salvo che per la parte in cui viene evidenziata la compromissione della visuale sul mare. L’obiettivo era ottenere l’annullamento di atti emessi fin dal gennaio 2022 (permessi a costruire, autorizzazioni demaniali e paesaggistiche e delibera di giunta che ha modificato il piano spiaggia) in base ai quali sono sorti un chiosco, un deposito attrezzature, 21 cabine, tensostruttura e campi padel. Civitasvolta ha chiesto al Tar di legiferare per tutelare la spiaggia libera. Il Comune di Civitanova e la Surf Club si sono costituiti in giudizio, idem la Soprintendenza, senza svolgere però attività difensiva. L’azione di Civitasvolta per il Tar rappresenta "la sussistenza di un legittimo interesse ad agire per il mantenimento della spiaggia libera, la cui esistenza è comunque contestata dalle controparti resistenti", ma la contestazione andava fatta immediatamente e "non dopo l’avvio dei lavori per realizzare le strutture di cui al permesso di costruire e alle autorizzazioni paesaggistiche oggetto di gravame". Ricorda inoltre il tribunale "che la concessione demaniale rilasciata l’8 giugno 2021 deriva dall’accorpamento di due precedenti concessioni demaniali, numeri 10 e 11 dell’11 novembre del 2014 originariamente valide fino al 31 dicembre del 2020, poi prorogate fino al 31 dicembre del 2033, rilasciate a Kite Beach Civitanova trasformatasi in Surf Club Civitanova". Peraltro la tesi difensiva del Comune e’ stata che "la maggiore superficie complessiva, rispetto alla somma della superficie contemplata nelle due concessioni accorpate, non deriva da un’estensione del fronte spiaggia verso il chiosco Biblioexpress (che avrebbe così perso l’accesso diretto al mare, come sostengono i ricorrenti) ma da un aumento della profondità della spiaggia verso il mare per l’arretramento della linea di battigia". Il Tar giudica invece legittimo il ricorso nella parte in cui si evidenzia che il tratto di spiaggia antistante il chiosco della Biblioexpress era inedificato e quindi consentiva una piena visuale verso il mare. "Oggi questa visuale – dice la sentenza – è compromessa quantomeno dalle cabine e dal deposito attrezzature, in relazione ai quali viene peraltro dedotta violazione del regime delle distanze. Tali circostanze risultano quindi sufficienti per affermare la legittimazione e l’interesse ad agire contro i provvedimenti edilizi e paesaggistici sopra ricordati quantomeno in capo all’associazione Civitasvolta, titolare di un interesse proprio al miglior godimento dell’area avuta in sub-concessione. Questa residua parte del gravame non è tuttavia ancora matura per la decisione". Sulla vicenda il Tar aveva già legiferato a favore della Sovrintendenza confermando lo stop alla richiesta della Surf Club di trasformare i campi padel da stagionali a strutture fosse tutto l’anno.

Lorena Cellini