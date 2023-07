"Campi da padel da smantellare a fine estate"

di Lorena Cellini

I campi da padel in spiaggia non possono essere installati in via definitiva e permanente e vanno smantellati a fine estate. L’ha stabilito il Tar Marche nella sentenza numero 521 di giovedì, con cui respinge il ricorso del Surf Club di Civitanova (avvocati Claudio Baleani, Andrea Calzolaio e Massimo Cesca) contro la Soprintendenza delle Marche (avvocatura dello Stato) e nei confronti del Comune di Civitanova (avvocato Moira Alessiani) e dell’associazione Civita Svolta (avvocato Alessandra Piccinini). Il Surf Club chiedeva l’annullamento dell’atto del 21 novembre 2022 con cui la Soprintendenza diede parere paesistico ambientale negativo alla domanda di realizzazione di due campi padel a carattere definitivopermanente nella concessione 5 del lungomare sud, sulla spiaggia libera tra gli chalet Lido Cristallo e Flaminio. Qui è stato realizzato un nuovo chiosco (su cui è incardinato un altro contenzioso con richiesta di atti al Comune da parte dell’associazione Civita Svolta) con campi padel prima autorizzati temporaneamente per le stagioni 2021 e 2022 e poi rimossi a fine estate. Quindi la richiesta di estendere a tutto l’anno l’attività, negata dalla Sovrintendenza. "Una sentenza molto tecnica e chiara – commenta l’avvocato Piccinini – e il parere negativo della Soprintendenza, confermato dal Tar, collima con le ragioni dei miei assistiti, l’associazione Civita Svolta, il cui obiettivo è tutelare l’ambiente e continuare a svolgere la propria attività della Biblioexpress a servizio della comunità e senza fini di lucro. Non è una guerra contro il padel, ma un impegno per ottenere una maggiore attenzione agli aspetti ambientali relativi anche all’impatto di impianti sportivi sulla spiaggia". Nella conclusione della sentenza i giudici del Tar rilevano che "anche se si ammettesse che lo sport del padel praticato sulla spiaggia potrebbe essere una attività legata al mare, è tuttavia arduo individuare tale connessione nella stagione fredda, durante la quale la spiaggia non è frequentata per scopo balneare". Quanto al comportamento del Comune di Civitanova in udienza, il collegio rileva che "pur chiedendo il rigetto dei ricorsi e dilungandosi in proprie considerazioni di carattere generale, non assume posizioni di merito riguardo alla censure dedotte dalla ricorrente contro il parere negativo della Sovrintendenza, limitandosi a difendere il proprio operato essendo del tutto vincolato".