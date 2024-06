Campi da padel e concessione. Braccio di ferro davanti al Tar

Braccio di ferro sui campi da padel della concessione di spiaggia 5 bis sul lungomare sud (Surf Club), c’è un altro ricorso pendente al Tar che è stato presentato dall’associazione Civitasvolta, promosso contro il Comune, contro il Ministero della Cultura e contro la Soprintendenza delle Province di Ascoli, Fermo e Macerata. Nell’atto si sostiene una illegittimità in relazione al silenzio del Comune e della Soprintendenza sulla diffida presentata nell’agosto del 2023 da Civitasvolta per accertare l’inefficacia della certificazione di inizio attività emessa nell’aprile 2023 (sanatoria di due superfici pavimentate) e della comunicazione di inizio lavori risalente al maggio del 2023 depositata per l’installazione in spiaggia di due campi e per la durata di 120 giorni. La richiesta al Tar di Civitasvolta era disporre la demolizione delle opere.

L’amministrazione comunale si costituirà in giudizio e sarà difesa dall’avvocato Moira Alessiani, che per la sua assistenza ha presentato una parcella di 13.132 euro. La legale ha seguito per Palazzo Sforza anche altri due ricorsi al Tar (n. 350 e n. 357), sempre relativi al procedimento per i campi padel installati nella concessione 5 bis, in relazione alle opere realizzate dall’associazione Surf Club e che sono andati a sentenza la scorsa settimana, entrambi respinti.

Civitasvolta aveva chiesto al tribunale di esprimersi sulla legittimità delle pavimentazioni in cemento realizzate sulla spiaggia oltre che sulle autorizzazioni demaniali ed edilizie che hanno consentito la realizzazione del nuovo chiosco sulla spiaggia sud. Le contestazioni non sono state ritenute fondate dai giudici del tribunale amministrativo regionale che non hanno ravvisato irregolarità rispetto alle obiezioni presentate dall’associazione di volontariato.

Lorena Cellini