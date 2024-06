Campi da padel in spiaggia. La decisione rimessa al Tar

Concessione di spiaggia al Surf Club Civitanova con campi da padel, il Tar riunisce sotto la stessa sezione tutti i ricorsi presentati da Civitasvolta nei confronti dell’associazione che opera sul lungomare sud e contro il Comune di Civitanova, contro la Soprintendenza delle belle arti per le province di Ascoli, Fermo e Macerata e contro il ministero della Cultura. Lo ha stabilito la seconda sezione del tribunale amministrativo regionale, rimettendo alla prima sezione la trattazione del ricorso. La questione riguarda l’annullamento del silenzio tenuto dal Comune di Civitanova e dalla Soprintendenza, sulla diffida presentata dall’associazione Civitasvolta il 4 agosto 2023 e con cui invitava i due enti, effettuati gli opportuni accertamenti, ad annullare in autotutela la Scia in sanatoria del 18 aprile 2023, quindi a ordinare la demolizione delle opere edilizie realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi.

Il ricorso si aggancia alla sentenza numero 521 del 2023, con cui il Tar stabiliva che i campi da padel in spiaggia non possono essere installati in via definitiva e permanente e vanno smantellati a fine estate. I giudici avevano respinto così l’istanza del Surf Club, che chiedeva l’annullamento dell’atto del 21 novembre 2022 con cui la Soprintendenza aveva dato parere paesaggistico ambientale negativo alla domanda di realizzazione di due campi padel a carattere permanente nella concessione numero 5 del lungomare Piermanni, sulla spiaggia libera tra gli stabilimenti balneari Lido Cristallo e Flamingo.

Per Civitasvolta quei campi da padel dovevano essere smontati subito e si è rivolta al Tar. Ma il tribunale nella sentenza emessa il 31 maggio ha stabilito che il ricorso va ricondotto alla competenza della prima sezione, che ne sta esaminando altri due sempre in materia demaniale sulla vicenda contro la Scia concessa.

l. c.