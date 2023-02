Campi da padel, ricorso della società

Campi da padel sul lungomare sud, c’è il parere negativo della Sovrintendenza delle Marche sulla struttura sorta sulla spiaggia libera tra gli chalet Lido Cristallo e Flamingo. Il Comune ha dovuto acquisire il ‘niet’ e la reazione della società che ha investito negli impianti è stata la presentazione di un ricorso al Tar contro la Sovrintendenza e contro l’amministrazione comunale per ottenere l’annullamento, previa sospensiva, degli atti conseguenti. Una vicenda che comincia quando sul quel tratto di litorale sono venuti su chioschi e campi da padel, dopo il permesso a costruire rilasciato dal Comune il 7 aprile scorso e con i lavori successivamente realizzati prima del parare della Provincia di Macerata, che a settembre chiede la produzione della Vas, ovvero la valutazione ambientale strategica. Il documento istruttorio riporta diversi pareri sull’iter della variante votata dalla giunta di Civitanov e che ha modificato il piano particolareggiato della spiaggia. Sull’atto piovono il diniego della Regione (nessuna modifica poteva essere fatta con il Piano di spiaggia scaduto) e rilievi, in relazione all’impatto dei lavori sul litorale da parte della Sovrintendenza, poi sfociati nel parare negativo, vincolante. Una storia su cui si innesta un altro ricorso al Tar, presentato lo scorso ottobre da una associazione di volontariato per chiedere l’annullamento di provvedimenti dell’amministrazione comunale riguardanti la realizzazione del centro padel oggetto della concessione demaniale rilasciata l’8 giugno del 2021.