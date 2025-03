Campionati di filosofia, i ragazzi del Leopardi nelle prime posizioni

Gli studenti del Leopardi primeggiano nei campionati regionali di filosofia. Chiara Antongirolami, della classe 4ªL, ha ottenuto la vittoria nel canale in lingua straniera con un saggio in inglese. Alice Pierluigi, della 5ªL, si è classificata seconda nella medesima categoria, mentre Matteo Giglioni, della classe 3ªA, è arrivato secondo nel canale in lingua italiana. I tre studenti sono così qualificati alla finale nazionale, che si terrà il 3 aprile a Roma. Ottima posizione anche per Maria Beatrice Scalini, iscritta alla 5ªB nella sede di Cingoli, terza nel canale in lingua straniera. "Questi risultati – dichiara la dirigente scolastica Angela Fiorillo – premiano l’impegno, la capacità di argomentazione e il pensiero critico dei ragazzi".