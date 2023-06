Campionati di pattinaggio, in pista 250 atleti

di Lucia Gentili

Da venerdì a domenica prossimi Pollenza ospita i campionati italiani junior e senior di pattinaggio, nella pista "Gilda Leoperdi" di Casette Verdini. Parteciperanno circa 250 atleti delle categorie più importanti, 53 società (16 le regioni rappresentate), con i relativi accompagnatori e sostenitori. La manifestazione è stata presentata ieri dal sindaco Mauro Romoli con l’assessore allo sport Marco Ranzuglia, il delegato provinciale Coni Fabio Romagnoli e il presidente della Polisportiva Juvenilia Pollenza Simone Illuminati. Una festa doppia, tra l’altro, per l’Associazione Rotellistica Juvenilia (gestisce l’impianto), che festeggia anche quarant’anni di attività. Presenti anche gli atleti di "casa" Valentina Buccolini e Danny Sargoni (Nazionale). Sono cinque in tutto (quattro velocisti e un fondista) i rappresentanti in pista della Juvenilia Pollenza; quasi tutti pollentini e nati in questa società. "Daremo il massimo – promettono Sargoni e Buccolini (malgrado quest’ultima sia reduce da un infortunio) –. È sempre un’emozione gareggiare in casa. Il pattinaggio rientra tra gli sport minoritari, ma ci siamo sempre sentiti supportati".

"L’impianto è all’avanguardia – ha evidenziato il presidente Illuminati –, in tutta Italia ce ne sono altri 5-6 come così. Questo anche grazie allo sforzo economico dell’amministrazione". Si tratta di una delle poche piste che conta 200 metri. Nel 2023 è stato fatto un restyling.

"Abbiamo sempre deciso di investire su questo impianto, ammodernato e funzionale, – ha spiegato il sindaco –, con il rifacimento del manto e della pista, perché la Juvenilia rappresenta un’eccellenza del territorio, si è distinta in questi anni per il lavoro fatto con le attività giovanili e per i risultati. Per noi il grande appuntamento del prossimo fine settimana rappresenta un valore aggiunto anche in termini di presenze, accoglienza, giro economico. Tutti gli alberghi della zona sono già pieni. Il turismo sportivo crea indotto. Abbiamo previsto mini tour, museo e teatro saranno aperti: è un’occasione per far conoscere e dare visibilità al nostro territorio". "Dopo nove anni dall’ultimo evento, nel 2014, Pollenza è di nuovo pronta ad accogliere l’evento – ha aggiunto Illuminati –, questa volta solo con le categorie maggiori. Vedremo anche atleti che nella stagione invernale praticano su ghiaccio (e si ritroveranno alle Olimpiadi di Milano Cortina)". "Giovedì alle 21, in pista, ci sarà la cerimonia di apertura – ha concluso l’assessore –. Fino a domenica sarà un appuntamento da non perdere".