Campionati internazionali della chimica: Palmieri medaglia d’argento

Francesco Mariotti, della classe 4C del liceo scientifico Galilei, è stato premiato dal rettore di Unicam, Claudio Pettinari, e dal presidente della Società Chimica Italiana - sezione Marche, Alessandro Palmieri, per essersi classificato al secondo posto nella fase regionale dei "Giochi e campionati internazionali della chimica 2023", che si sono svolti a Camerino. I giochi, rivolti a tutti gli studenti delle scuole secondarie superiori italiane, hanno l’obiettivo di stimolare nei giovani l’interesse per questa disciplina. Complimenti a Francesco Mariotti, studente brillante in ogni ambito disciplinare, dal dirigente scolastico Roberta Ciampechini, dai docenti e dai compagni.