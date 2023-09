Campionati italiani di equitazione a Porto Potenza: Zallocco sul podio

La 14enne Vittoria Zallocco conquista il podio ai campionati italiani di equitazione. Lo scorso fine settimana, allo Sporting Club Monterosa si sono disputate le gare nazionali del percorso completo, che prevede tre prove: dressage, salto ostacoli e cross country. Si sono sfidati atleti di varie categorie, tra cui la "CN 100 campionato children".

Tra questi anche Vittoria Zallocco, socia del Circolo ippico Andrea di Andrea Nicolini e allenata dall’istruttrice federale Chiara Spinelli. La 14enne portopotentina, che pratica l’equitazione da quando aveva 5 anni e da tre è passata all’agonismo, ha centrato un secondo posto. Un ottimo risultato per lei e per la sua allenatrice Spinelli, che da sempre la segue al circolo Andrea. Ora per Vittoria l’impegno prosegue, per superare nuovi ostacoli seguendo la sua passione.