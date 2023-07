Campionati nazionali universitari, gli atleti del Cus ricevuti dal rettore

Ricevuti in rettorato gli atleti del Cus Macerata che si sono distinti ai recenti Campionati nazionali universitari di Camerino. Il rettore John McCourt ha voluto congratularsi con i ragazzi, accompagnati dal presidente Antonio De Introna e dai dirigenti Cristiano Delcuratolo, Paolo Grassetti e Laura Moretti. All’incontro erano presenti la medaglia d’oro per il ciclismo Federico Pirro, l’argento per il judo Riccardo Verdecchia e, in rappresentanza della squadra di calcio a 5, medaglia d’argento, Giacomo Giuggiolini, Marco Astuti, Nicolò Pennesi e Lorenzo Nardi. Con loro, gli scacchisti Alessio Gattofani e Andrea Pagnanini, che, con Federico Basili, Pietro Iuliano e Vittorio Rossi, capitanati da Cristiano Armellini, hanno ottenuto un onorevole quinto posto a pochi punti dal podio.