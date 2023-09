Campionati studenteschi di volley a Camerino: tutto pronto per le finali nazionali

Cerimonia inaugurale, ieri pomeriggio a Camerino, per le finali nazionali dei campionati studenteschi di pallavolo. Da oggi a venerdì scenderanno in campo le squadre delle scuole secondarie di secondo grado vincitrici delle fasi regionali di tutta Italia. In totale quaranta, in rappresentanza delle venti regioni partecipanti. L’organizzazione è stata affidata all’Ufficio scolastico regionale dal ministero dell’istruzione e del merito e viene gestita dal Coordinamento regionale educazione fisica e sportiva col supporto del Comitato della Federazione italiana pallavolo (Fipav) e la collaborazione dell’amministrazione comunale, degli Iis "Antinori" e "Costanza da Varano" e dell’università. Protagonisti, 560 ospiti tra ragazzi e docenti accompagnatori delle diverse rappresentative regionali. Undici i campi di gioco individuati per tutte le fasi della competizione collocati nei Comuni di Caldarola, Castelraimondo, Matelica, San Severino, Serravalle e Tolentino, oltre ovviamente a Camerino. Ben 96 incontri, a partire dalla fase eliminatoria sino alle finali. Ieri la cerimonia di apertura, alla presenza del nuovo direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Donatella D’Amico, ha preso il via con la sfilata delle rappresentative, seguita dal saluto delle autorità, dall’inno europeo (dalla nona sinfonia di Beethoven) eseguito dalla scuola a indirizzo musicale "Boccati" dell’istituto comprensivo Betti, e dalle esibizioni coreografiche degli istituti "Filelfo" di Tolentino e "Costanza da Varano" di Camerino. A condurre, Marco Moscatelli. Presenti, oltre al sindaco Lucarelli, al rettore Pettinari, al prorettore Leoni, l’assessore regionale Chiara Biondi, il direttore generale Erdis Marche Giovanni Pozzari, il presidente Coni Marche Fabio Luna e i vertici Fipav. "Ancora una volta Camerino è stata scelta come sede di una manifestazione nazionale – ha detto l’assessore Silvia Piscini –, dimostrando la sua vocazione sportiva e l’eccellenza degli impianti. Un’occasione per conoscere la città e magari, visto che si tratta di studenti delle superiori, anche per conoscere e iscriversi nella nostra università".