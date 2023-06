Campionati universitari, arriva la mascotte

Il lupetto Arnold, mascotte dei Campionati nazionali universitari 2023, questa volta ha fatto tappa a Castelraimondo, che ha una tradizione storica nel tennis e nel basket. Il sindaco Patrizio Leonelli ha fatto da cicerone accompagnando Stefano Belardinelli, presidente del Cus Camerino e i ragazzi nella visita agli impianti; Arnold ha visitato i campi da tennis, il palazzetto del basket e il campo da calcio che, per l’occasione vedrà l’esordio del rugby, novità per Castelraimondo, supportato dall’assessore Edoardo Bisbocci. "Castelraimondo è un importante punto di supporto logistico per Unicam: con la stazione ferroviaria agevola gli spostamenti da e per Camerino e con il Lanciano Forum assicura la presenza di spazi per manifestazioni", spiegano i promotori.