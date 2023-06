Campionati universitari, il tour della mascotte

Arnold, la mascotte dei Campionati nazionali universitari Camerino 2023 – Alte Valli del Chienti e del Potenza, inizia il giro degli impianti sportivi sedi di gara da San Severino e proseguirà a Caldarola, Castelraimondo, Civitanova, Matelica, Pieve Torina per concluderlo a Camerino dove dal 17 giugno si disputeranno le prime gare degli sport di combattimento. Presenti al palazzetto comunale Ciarapica di San Severino il sindaco, Rosa Piermattei, il presidente del Cus Camerino, Stefano Belardinelli, e una rappresentanza dei ragazzi che prenderanno parte ai campionati. Un evento importante che richiamerà circa tremila partecipanti per tantissime discipline sportive ufficiali come atletica leggera, judo, karate, taekwondo, tennis, tennistavolo, calcio, calcio a cinque, lotta pallacanestro, pallavolo, rugby a sette, scherma, taekwondo tennis. Previsti anche tanti sport opzionali come ciclismo, scacchi, corsa in montagna, sport della tradizione, tiro con l’arco.