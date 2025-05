Campionato di giornalismo. Il Carlino premia gli alunni

È stata una festa nella sala conferenze del Banco Marchigiano per l’ultimo atto di Cronisti in classe, l’iniziativa del Carlino che permette agli studenti delle Medie di indossare i panni di giornalisti e confezionare gli articoli per una pagina del quotidiano. A Civitanova si è tenuta la premiazione: ha vinto l’istituto Raffaello Sanzio di Porto Potenza, quindi l’Annibal Caro di Civitanova e il Convitto Leopardi di Macerata. L’applauso della platea ha accomunato anche le altre scuole che hanno dato vita a questa edizione: la Dante Alighieri di Macerata; l’istituto Coldigioco-Mestica di Apiro Cingoli; la Padre Matteo Ricci di Montecosaro; l’istituto Luca della Robbia, plesso di Montefano; l’istituto San Giuseppe di Macerata; l’istituto Lucatelli-Don Bosco di Tolentino. Applausi per gli ospiti: il pallavolista Dragan Stankovic e il cantante Piero Romitelli, che hanno risposto alle domande dei ragazzi. Massimo Tombolini, dg del Banco Marchigiano, ha fatto gli onori di casa. "Siete stati protagonisti – ha detto agli studenti – di un importante esercizio, avendo individuato le informazioni necessarie, tra le tante a disposizione, per scrivere un articolo". Il direttore ha proposto un questionario ai giovani. "È un invito a riflettere – ha spiegato – su come spendere una somma. Compilate quei questionari e portateli nelle nostre filiali, li valuteremo e chi arriverà ai primi posti riceverà dei gadget, perché è importante educarsi alla parte finanziaria". È poi intervenuto Gabriele Lanciotti, presidente territoriale di Civitanova di Confartigianato. "Io – ha detto – rappresento un’associazione di artigiani di più settori che con impegno creano il futuro e voi siete il domani. Ascoltate chi può esservi d’aiuto per il vostro futuro: insegnanti, genitori, nonni". Il sindaco Fabrizio Ciarapica ha ricordato le parole di Stankovic e Romitelli. "Vi hanno dato dei messaggi positivi perché, nonostante i successi, non si sentono appagati, ma sono animati dal desiderio di fare sempre meglio".