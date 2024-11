Campionato di società,. Cus terzo nella marcia

Il Cus Macerata marcia, di nuovo, sul podio d’Italia! Risultato strepitoso per la sezione atletica dell’ente universitario, per la precisione per il gruppo della marcia tutto al femminile. La Fidal, la federazione italiana atletica leggera, ha reso noti i conteggi relativi ai punti conseguiti dal Cus nel corso dei vari appuntamenti della stagione 2024 appena conclusa, ebbene grazie a diversi bei piazzamenti (tutti al femminile), il Cus Macerata si è issato al 3° posto nel campionato italiano di società di marcia. Questo terzo posto peraltro vale ancora di più, perché è una sorta di grande conferma per il Cus Macerata che già vantava il secondo posto conseguito nel 2023, perdendo il primato proprio nell’ultimo appuntamento ad Alessandria, beffato dall’Atletica Bergamo 1959. Tra i migliori piazzamenti di questa stagione vanno ricordati ben tre secondi posti nelle prime tre uscite: Elisa Marini argento nella 10km categoria Juniores sia a Frosinone che a Campobasso e ancora Sofia Tomassoni nella 5km Allieve disputatasi a Perugia. E infine, a Prato, il bronzo di Giulia Miconi nella 20km Seniores. Complimenti alle ladies cussine e all’allenatore e responsabile dell’intera sezione, Diego Cacchiarelli.

Andrea Scoppa