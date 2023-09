Campionato Italiano Trial 4x4 a San Severino: Ottima Prestazione dei Fratelli Galletti

Le campagne settempedane sono state lo scenario perfetto per la quarta prova del Campionato italiano trial 4×4, promossa dal club "Prima Ridotta Fuoristrada", presieduto da Mauro Rocci, sotto l’egida della Federazione Italiana Fuoristrada. Per la sfida sullo sterrato predisposto presso l’agriturismo "La collina dei ciliegi", in località Gaglianvecchio, sono arrivati team dalle Marche ma anche dall’Emilia Romagna, dalla Campania, dal Piemonte e, addirittura, dalla Sicilia. Si è trattato di un percorso tecnico con paletti e ostacoli affrontato su 5 prove di vario livello dalle 5 categorie in gara in base alla preparazione delle auto. Ottima la prestazione dei fratelli Giuseppe e Giovanni Galletti, portacolori del team settempedano "Prima Ridotta Fuoristrada", che a luglio hanno portato a casa un eccellente terzo posto al Campionato europeo trial 4x4 a Villalago. Alla manifestazione hanno preso parte anche i vertici della Fif, la Federazione Italiana Fuoristrada, insieme al sindaco di San Severino, Rosa Piermattei.