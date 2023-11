Campione di bodypainting incontra gli studenti nella sala parrocchiale

Di ritorno dalla Corea del Sud, il neo campione del mondo di bodypainting Yuri Falzetti (foto), domani sarà di nuovo all’opera nella sua cittadina di origine, Matelica. Infatti sarà il protagonista dell’iniziativa "Artisti per caso", il corso promosso dall’oratorio della parrocchia di Santa Maria Assunta per novembre, mese dedicato all’arte per i tanti giovani della struttura matelicese. "Abbiamo voluto coinvolgere un giovane matelicese noto all’estero – ha dichiarato Roberto Ubaldi dell’oratorio di Santa Maria – e tutti coloro che vorranno provare dalla classe prima media in su, potranno partecipare all’incontro di presentazione che si terrà domani, dalle 17 nei locali parrocchiali". Il trentenne Yuri Falzetti all’ultimo World Bodypainting Festival, che si svolge tutti gli anni a Klagenfurt in Austria, si è classificato primo nella Open category.

m. p.