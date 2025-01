Campionessa regionale a 16 anni. Un attestato per Beatrice Placidi

La potentina Beatrice Placidi ha appena compiuto 16 anni e già, con il suo cavallo bianco Bora, ha conquistato il gradino più alto del podio per i campionati regionali di salto a ostacoli, edizione estiva e invernale. Una passione grande, quella per l’equitazione, scoperta a 5 anni e coltivata con spirito di sacrificio, cercando di conciliare l’amore per lo sport e l’impegno tra i banchi del liceo artistico. Ad accompagnarla in questo percorso i suoi orgogliosi genitori, mamma Federica e papà Valerio, e l’allenatore Francesco Villotti. Il sindaco Noemi Tartabini ha incontrato Beatrice nel palazzo comunale di Potenza Picena e le ha consegnato, a nome della città, un attestato di merito per i suoi traguardi sportivi, sottolineando "l’esempio che il suo lavoro quotidiano rappresenta per la comunità e per i suoi coetanei", invitandola "a coltivare i propri sogni e le passioni con convinzione".