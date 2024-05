Campionesse di scacchi alla Gigli

La squadra femminile della scuola primaria "B. Gigli" di Recanati conquista il primo posto alla fase nazionale del Trofeo Scacchi Scuola 2024 che si è tenuto a Montesilvano dal 12 al 15 maggio. Le giovani scacchiste, che hanno sbaragliato le avversarie vincendo sette turni su sette, sono: Gaia Canullo, Daria Castagnari, Sofia Cingolani, Gaia Della Valle, Anna Rebichini e Arianna Ruggeri.

Anche la squadra maschile si è fatta valere e ha disputato lodevoli partite: Daniele Acciarresi, Davide Anselmi, Ivan De Michele, Diego Karol Nicolai, Giovanni Andrea Pardi e Samuele Verdenelli hanno raggiunto, infatti, l’undicesima posizione su un totale di quarantatré istituti partecipanti per la categoria "Primarie Assoluta", emergendo come prima squadra marchigiana in classifica. Gli insegnanti Francesco Cingolani e Michela Ficosecco e l’istruttore FSI Emanuele Ruggeri, che hanno accompagnato bambine e bambini in questa entusiasmante avventura, si dicono estremamente soddisfatti, poiché hanno visto maturare gli alunni non solo nelle tattiche di gioco, ma anche nella gestione delle emozioni e dell’impulsività, nel prolungamento dei tempi di attenzione e di concentrazione e nella capacità di problem solving. Determinante è stata la sinergia tra la scuola e il Circolo Scacchi di Recanati, Osimo e Offagna, che oltre alle lezioni impartite dai propri istruttori Emanuele Ruggeri e Francesco Rugiano a scuola, ha messo a disposizione i locali per l’allenamento extra-scolastico e corsi formativi di approfondimento.