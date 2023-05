Campo a Villa Potenza, confronto in Comune con il capo di Federugby

Il sindaco Sandro Parcaroli e gli assessori Andrea Marchiori e Riccardo Sacchi hanno incontrato il presidente nazionale di Federugby Marzio Innocenti, in visita nelle Marche. Innocenti, insieme al sindaco Parcaroli e all’ufficio Tecnico, ha fatto il punto della situazione sul progetto del nuovo campo da rugby. Il Comune si è infatti aggiudicato, a dicembre del 2022, il finanziamento di 20 milioni di euro del bando nazionale sulla "Rigenerazione Urbana": tra gli interventi è prevista la realizzazione dell’impianto a Villa Potenza – per un importo di 2,5 milioni di euro – che diventerà polo di riferimento regionale. A ciò sarà connessa la valorizzazione dell’area archeologica di Helvia Recina all’interno di una più ampia strategia per la riqualificazione della qualità urbana di Villa Potenza per trainare lo sviluppo del territorio.