Campo da calcetto provvisorio a Cingoli sul piazzale "Luigi Cipolloni"

Il campo da calcetto sarà provvisorio e, intanto, polivalente. Provvisorio in quanto l’installazione durerà un mese, polivalente perché, oltre a essere fruibile per le partite di calcetto, permetterà di praticarvi anche altre attività sportive e ricreative. Novità senz’altro condivisibile, la temporanea collocazione della struttura, in funzione dai primi del prossimo mese a quelli di ottobre, è stata deliberata dalla giunta municipale di Cingoli che ha recepito la precisa richiesta espressa dal consiglio comunale dei ragazzi e finalizzata al noleggio d’uno spazio polivalente su cui effettuare varie iniziative. Il campo che verrà allargato sulla superficie pavimentata del Piazzale Luigi Cipolloni, adiacente ai viali Valentini, è formato da un pavimento autoposante delle dimensioni di 15x15 metri: l’uso potrà essere concesso gratuitamente, previa richiesta, a gruppi di giovani, alle associazioni sportive e alle scuole. Nel contratto di noleggio, a carico del Comune è prevista la spesa complessiva di 6.500 euro.

Gianfilippo Centanni