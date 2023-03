Campo da gioco, la Maceratese ringrazia il Comune

La Maceratese ringrazia l’amministrazione comunale per il contributo per la manutenzione del campo da gioco. Si tratta di un ristoro derivante dagli affitti dell’Helvia Recina relativi alle gare della Recanatese nella prima parte della stagione. "Diamo atto – si legge nella nota del club – della correttezza del Comune che ha mantenuto l’impegno assunto in estate a seguito di una richiesta straordinaria per l’utilizzo del campo da gioco: tali proventi vanno a compensazione dei costi sostenuti dal club biancorosso per la cura e manutenzione dell’impianto il cui campo, da settembre a novembre, è stato utilizzato per due volte a settimana".